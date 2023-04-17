На Николаевщине за минувшие сутки обстрелов не зафиксировано - Ким
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. По информации председателя Николаевской ОГА Виталия Кима, за минувшие сутки на Николаевщине не было зафиксировано обстрелов, об этом он сообщил на своей странице в Telegram, передает УНН.
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"Информация за прошедшие сутки, по состоянию на 07:30 утра 17 апреля. На территории Николаевской области обстрелов не зафиксировано", - сообщил Ким.
Напомним
В течение дня российские захватчики обстреляли 3 приграничные громады Сумской области. Зафиксировано 16 прилетов из минометов и артиллерии.