На Николаевщине за минувшие сутки обстрелов не зафиксировано - Ким

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"Информация за прошедшие сутки, по состоянию на 07:30 утра 17 апреля. На территории Николаевской области обстрелов не зафиксировано", - сообщил Ким.

Напомним

В течение дня российские захватчики обстреляли 3 приграничные громады Сумской области. Зафиксировано 16 прилетов из минометов и артиллерии.