На Миколаївщині за минулу добу обстрілів не зафіксовано - Кім
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. За інформацією голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма, за минулу добу на Миколаївщині не було зафіксовано обстрілів, про це він повідомив на своїй сторінці у Telegram, передає УНН.
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"Інформація за минулу добу, станом на 07:30 ранку 17 квітня. На території Миколаївської області обстрілів не зафіксовано", - повідомив Кім.
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Протягом дня російські загарбники обстріляли 3 прикордонні громади Сумської області. Зафіксовано 16 прильотів з мінометів та артилерії.