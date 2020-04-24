В Николаевской области за сутки не обнаружили новых случаев заболевания COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. По состоянию на 10:00 24 апреля, в Николаевской области не обнаружили новых случаев COVID-19. Всего заболело 103 человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook Николаевской областной государственной администрации.
"По состоянию на 10:00 24 апреля в Николаевской области новых подтвержденных случаев не обнаружено. Всего зарегистрировано 103 подтвержденных случаев COVID-19. Из них медицинских работников - 31", - говорится в сообщении.
Указано, что больше всего случаев болезни зафиксировали в Домановском районе - 46, на втором месте город Вознесенск и Вознесенский район - 34 случая, и на третьем - Николаев - 10 случаев заболевания.
"Умерли всего от последствий COVID-19 - 1. Выздоровели всего - 0 (все продолжают лечение)", - отмечается в сообщении.
Всего на COVID-19 проверили 1454 человека, из них подозрение на болезнь имеют 9 человек, 7 человек имеют пневмонию. Проверили 87 контактных лиц.
При этом указано, что за минувшие сутки было обнаружено 25 человек с подозрением на коронавирус, шестеро из них были госпитализированы в Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней, двух госпитализировали в другие инфекционные стационары, а 17 назначили амбулаторное лечение.
"Всего зарегистрировано/обнаружено лиц с подозрением на COVID-19 - 351. Госпитализировано за весь период - 145 человек. Предназначенное амбулаторное лечение - 206 человек ", - сообщили в ОГА.
С 16 марта на учет взяли 3620 человек, прибывших из-за рубежа. На сегодня, с учета сняли уже 2737 человек, поскольку у них истек срок самоизоляции.
Напомним, 21 апреля в Николаевской области зафиксировали первую смерть от COVID-19.