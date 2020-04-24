На Миколаївщині за добу не виявили нових випадків захворювання на COVID-19

КИЇВ. 24 квітня. УНН. Станом на 10:00 24 квітня, на Миколаївщині не виявили нових випадків COVID-19. Всього захворіло 103 особи. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку в Facebook Миколаївської обласної державної адміністрації.