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На Миколаївщині за добу не виявили нових випадків захворювання на COVID-19

На Миколаївщині за добу не виявили нових випадків захворювання на COVID-19

Київ • УНН

 • 15043 перегляди

КИЇВ. 24 квітня. УНН. Станом на 10:00 24 квітня, на Миколаївщині не виявили нових випадків COVID-19. Всього захворіло 103 особи. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку в Facebook Миколаївської обласної державної адміністрації.

“Станом на 10:00 24 квітня в Миколаївській області нових підтверджених випадків не виявлено. Всього зареєстровано 103 підтверджених випадків COVID-19. З них медичних працівників – 31”, - йдеться у повідомленні.

Вказано, що найбільше випадків хвороби зафіксували в Доманівському районі - 46, на другому місці місто Вознесенськ та Вознесенський район - 34 випадки, і на третьому - Миколаїв - 10 випадків захворювання.

“Померло всього від наслідків COVID-19 – 1. Одужало всього – 0 (всі продовжують лікування)”, - зазначається у повідомленні.

Всього на COVID-19 перевірили 1454 особи, з них підозру на хворобу мають 9 осіб, 7 осіб мають пневмонію. Перевірили 87 контактних осіб.

При цьому вказано, що за минулу добу було виявлено 25 осіб з підозрою на коронавірус, шестеро з них госпіталізували до Миколаївського обласного центру лікування інфекційних хвороб, двох госпіталізували до інших інфекційних стаціонарів, а 17 призначили амбулаторне лікування.

“Всього зареєстровано/виявлено осіб з підозрою на COVID-19 – 351. Госпіталізовано за весь період – 145 осіб. Призначене амбулаторне лікування – 206 осіб”, - повідомили в ОДА.

З 16 березня на облік взяли 3620 осіб, які прибули з-за кордону. Станом на сьогодні, з обліку зняли вже 2737 осіб, оскільки в них закінчився термін самоізоляції.

Нагадаємо, 21 квітня на Миколаївщині зафіксували першу смерть від COVID-19.

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