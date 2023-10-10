В Николаевской области ночью сбили один "шахед", из-за обстрела есть повреждения школы
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Силы обороны в ночь на 10 октября уничтожили в Николаевской области один запущенный российскими войсками ударный дрон типа Shahed, в прошедшие сутки враг из артиллерии обстрелял село Дмитровка, сообщил во вторник глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.
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"В ночь на 10 октября в Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны уничтожен один ударный БпЛА типа "Shahed-136/131", - сообщил Ким в Telegram.
В Николаевском районе, по его словам, вчера, 9 октября, в 11:00 враг наносил артиллерийские обстрелы по селу Дмитровка Куцурубской громады. "В результате чего повреждены админздание, школа, частные дома и хозяйственные постройки. Пострадавших нет", - отметил он.
Дополнение
По данным Сил обороны юга Украины, в ночь на 10 октября силами подразделений противовоздушной обороны уничтожено 27 БпЛА типа "Shahed-131/136": 1 в Николаевской, 3 в Херсонской, 23 в Одесской.