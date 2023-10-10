На Миколаївщині вночі збили один "шахед", через обстріл є пошкодження школи

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КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Сили оборони в ніч на 10 жовтня знищили у Миколаївській області один запущений російськими військами ударний дрон типу Shahed, минулої доби ворог з артилерії обстріляв село Дмитрівка, повідомив у вівторок голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише УНН.

Цитата

"У ніч на 10 жовтня на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони знищено один ударний БпЛА типу "Shahed-136/131", - повідомив Кім у Telegram.

У Миколаївському районі, з його слів, учора, 9 жовтня, об 11:00 ворог завдавав артилерійських обстрілів по селу Дмитрівка Куцурубської громади. "Внаслідок чого пошкоджено адмінбудівлю, школу, приватні будинки та господарські споруди. Постраждалих немає", - зазначив він.

Доповнення

За даними Сил оборони півдня України, у ніч на 10 жовтня силами підрозділів протиповітряної оборони знищено 27 БпЛА типу "Shahed-131/136": 1 на Миколаївщині, 3 на Херсонщині, 23 на Одещині.

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