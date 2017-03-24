На Николаевщине будут судить боевика "Сомали"

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 58726 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 110020 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 125403 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 184677 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 134456 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 127296 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 119193 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106649 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107658 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103953 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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На Николаевщине будут судить боевика "Сомали"

На Николаевщине будут судить боевика "Сомали"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 марта. УНН. Прокуратурой Николаевской области согласовано и направлено в суд обвинительный акт по жителя города Николаева, который является боевиком незаконного вооруженного формирования "Сомали" террористической организации "ДНР". Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

В ходе специального предварительного расследования установлено, что обвиняемый принимал активное участие в боевых действиях против сил АТО на территории международного аэропорта "Донецк" им. Прокофьева. Также одновременно с принятием участия в боевых действиях, он активно способствовал деятельности "ДНР" путем выполнения обязанностей военного корреспондента информационного портала "Новороссия ТВ" и "Компрессинфо" отдела военных корреспондентов так называемого "Министерства обороны" этой террористической организации.

Правонарушителю предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) УК Украины.

Расследование завершено, дальнейшую судьбу боевика будет определять суд при заочном рассмотрения дела.

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