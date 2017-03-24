На Николаевщине будут судить боевика "Сомали"

В ходе специального предварительного расследования установлено, что обвиняемый принимал активное участие в боевых действиях против сил АТО на территории международного аэропорта "Донецк" им. Прокофьева. Также одновременно с принятием участия в боевых действиях, он активно способствовал деятельности "ДНР" путем выполнения обязанностей военного корреспондента информационного портала "Новороссия ТВ" и "Компрессинфо" отдела военных корреспондентов так называемого "Министерства обороны" этой террористической организации.

Правонарушителю предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) УК Украины.

Расследование завершено, дальнейшую судьбу боевика будет определять суд при заочном рассмотрения дела.