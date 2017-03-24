На Миколаївщині судитимуть бойовика "Сомалі"

У ході спеціального досудового розслідування встановлено, що обвинувачений приймав активну участь у бойових діях проти сил АТО на території міжнародного аеропорту “Донецьк” ім. Прокоф’єва. Також одночасно з прийняттям участі в бойових діях, він активно сприяв діяльності “ДНР” шляхом виконання обов’язків військового кореспондента інформаційного порталу “Новоросія ТВ” та “Компрессінфо” відділу військових кореспондентів так званого “Міністерства оборони” цієї терористичної організації.

Правопорушнику пред’явлені звинувачення за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) КК України. За санкцією статті посібнику терористів загрожує до 15 років в’язниці.

Наразі розслідування завершено, подальшу долю бойовика визначатиме суд під час заочного розгляду справи.