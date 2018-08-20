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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
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В Николаевской области назвали количество футбольных мини-полей, которые построят до 1 сентября

Киев • УНН

 • 9087 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. В Николаевской области продолжается строительство новых футбольных полей. Об этом сообщили УНН в Николаевской ОГА.

В Николаевской области назвали количество футбольных мини-полей, которые построят до 1 сентября

В облгосадминистрации уточнили, что на территории области строят 14 футбольных полей с искусственным покрытием. Завершить строительство планируется до 1 сентября 2018 года. Возведение полей происходит в рамках программы "Строительство футбольных полей с искусственным покрытием в регионах Украины".

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"Источником финансирования являются бюджеты трех уровней: государственный бюджет - 10 млн 493 тыс. грн, областной бюджет - 4983,0 тыс. грн, местные бюджеты ОТО, районов и города Вознесенска - 5510,0 тыс. грн", - рассказали в ОГА.

Сейчас поля строятся в Баштанской ОТО, Коблевской ОТО, Галицинивской ОТГ, Мостовской ОТО, Нечаянской ОТО, Черноморской ОТО, в Витовском, Кривоозерском, Братском, Казанковском, Березнеговатском районах и в городе Вознесенск.

Заметим, что мини-площадки для футбола строят сегодня в каждой области Украины. Программа развития футбольной инфраструктуры реализуется при поддержке государственного и местных бюджетов.

В ФФУ отметили, что планируют открытие 500 новых футбольных мини-полей уже этой осенью.

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