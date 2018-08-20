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На Миколаївщині назвали кількість футбольних міні-полів, що збудуть до 1 вересня

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 серпня. УНН. У Миколаївській області триває будівництво нових футбольних полів. Про це УНН повідомили у Миколаївській ОДА.

На Миколаївщині назвали кількість футбольних міні-полів, що збудуть до 1 вересня

В облдержадміністрації уточнили, що на території області будують 14 футбольних полів зі штучних покриттям. Завершити будівництво планується до 1 вересня 2018 року. Зведення полів відбувається в рамках програми “Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям у регіонах України”.

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“Джерелом фінансування є бюджети трьох рівнів: державний бюджет — 10 млн. 493 тис. грн, обласний бюджет — 4983,0 тис. грн, місцеві бюджети ОТГ, районів та міста Вознесенська — 5510,0 тис. грн”, — розповіли в ОДА.

Наразі поля будуються в Баштанській ОТГ, Коблевській ОТГ, Галицинівській ОТГ, Мостівській ОТГ, Нечаянській ОТГ, Чорноморській ОТГ, в Вітовському, Кривоозерському, Братському, Казанківському, Березнегуватському районах та у місті Вознесенськ.

Зауважимо, що міні-майданчики для футболу будують сьогодні у кожній області України. Програма розбудови футбольної інфраструктури реалізовується за підтримки державного та місцевих бюджетів.

У ФФУ наголосили, що планують відкриття 500 нових футбольних міні-полів вже цієї осені.

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