В Николаевской области пытались закупить некачественные запчасти для техники ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Сотрудники СБУ Николаевской области предупредили закупку государственным предприятием военно-промышленного комплекса применяемых запасных частей российского производства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.
В частности, оперативники спецслужбы зафиксировали, что по результатам торгов контракт на поставку государственному ремонтному предприятию комплектующих для боевой техники ВС Украины получила фирма, которая специализируется на сбыте электротехнической продукции гражданского назначения.
"Сотрудники СБ Украины установили, что дельцы планировали закупить детали на вторичном рынке сбыта, поскольку запчасти, производимые в РФ, относятся к продукции контролируемого распространения. СБ Украины проинформировала руководство государственного предприятия о выявленных фактах, после чего соглашение с коммерсантами было разорвано", - говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, министр юстиции Павел Петренко передал Главному управлению развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ 2 микроавтобуса Mercedes, которые были ранее конфискованы в доход государства, но не были проданы.