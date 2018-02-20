На Миколаївщині намагалися закупити неякісні запчастини для техніки ЗСУ

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КИЇВ. 20 лютого. УНН. Співробітники СБУ Миколаївської області попередели закупівлю державним підприємством військово-промислового комплексу вживаних запасних частин російського виробництва. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр СБУ.

Зокрема, оперативники спецслужби зафіксували, що за результатами торгів контракт на постачання державному ремонтному підприємству комплектуючих для бойової техніки ЗС України отримала фірма, яка спеціалізується на збуті електротехнічної продукції цивільного призначення.

“Співробітники СБ України встановили, що ділки планували закупити деталі на вторинному ринку збуту, оскільки запчастини, що виробляються в РФ, належать до продукції контрольованого поширення. СБ України поінформувала керівництво державного підприємства про виявлені факти, після чого угода із комерсантами була розірвана”, – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, міністр юстиції Павло Петренко передав Головному управлінню розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ 2 мікроавтобуси Mercedes, які були раніше конфісковані в дохід держави, але не були продані.

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