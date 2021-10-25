На Мексику обрушился ураган "Рик", принеся с собой ветер и проливные дожди
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. На тихоокеанское побережье Мексики поздно вечером в воскресенье обрушился ураган “Рик” со скоростью ветра до 150 км/ч. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Шторм прошел в 60 милях (100 км) к югу от пляжного города Сиуатанехо в штате Герреро по состоянию на 22:00 (03:00 по Гринвичу) с распространением “сильных порывистых ветров и проливных дождей”.
Отмечается, что центр урагана достигнет земли к концу понедельника утром, обрушившись на побережье от Текпан-де-Галеана в Герреро, к северу от Акапулько, до Пунта-Сан-Тельмо в штате Мичоакан.
Ожидается, что дождь в некоторых частях Герреро и Мичоакана составит 20 дюймов, что, вероятно, вызовет наводнения и оползни.
Агентство гражданской защиты Мексики приказало жителям южных частей этих штатов с вечера воскресенья оставаться дома. Министерство образования Герреро заявило, что занятия в прибрежной зоне будут приостановлены в понедельник из-за сильного дождя, сильных порывов ветра и высоких волн в регионе Коста-Гранде.
По словам официальных лиц Герреро, в районе Акапулько и на севере волны могут достигать высоты от 3 до 4 метров.
Ожидается, что “Рик” исчезнет ко вторнику.
Напомним
Ранее тихоокеанское побережье Мексики всколыхнул ураган “Памела”.