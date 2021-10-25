На Мексику обрушився уруган "Рік", принісши з собою вітер та проливні дощі

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Шторм пройшов в 60 милях (100 км) на південь від пляжного міста Сіуатанехо в штаті Герреро станом на 22:00 (03:00 за Гринвічем) з поширенням “сильних рвучких вітрів і проливних дощів”.

Зазначається, що центр урагану досягне землі до кінця понеділка вранці, обрушившись на узбережжі від Текпан-де-Галеана в Герреро, на північ від Акапулько, до Пунта-Сан-Тельмо в штаті Мічоакан.

Очікується, що дощ у деяких частинах Герреро і Мічоакана складе 20 дюймів, що, ймовірно, викличе повені і зсуви.

Агентство цивільного захисту Мексики наказало жителям південних частин цих штатів з вечора неділі залишатися вдома. Міністерство освіти Герреро заявило, що заняття в прибережній зоні будуть припинені в понеділок через сильний дощ, сильні пориви вітру і високих хвиль в регіоні Коста-Гранде.

За словами офіційних осіб Герреро, в районі Акапулько і на півночі хвилі можуть досягати висоти від 3 до 4 метрів.

Очікується, що “Рік” зникне до вівторка.

Нагадаємо

Раніше тихоокеанське узбережжя Мексики сколихнув ураган “Памела”.