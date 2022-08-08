На мать убитой правозащитницы Ноздровской пытались напасть с ножом - дочь активистки

Цитата

“Вместо того, чтобы на коленях умолять о прощении, Россошанский-младший только что чуть не напал на бабушку с ножом! Успела забежать в магазин. Вызвали полицию. Вот такие у нас правоохранительные органы и суды. Теперь ждать, пока кого-то следующего из семьи прирежут?” – отметила дочь правозащитницы.

Напомним

3 августа Шевченковский районный суд Киева признал Юрия Россошанского виновным в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской. Ему назначили наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Вместе с тем, родственники погибшей заявили, что готовы бороться дальше, чтобы привлечь к ответственности всех виновных. В частности, мать Ноздровской считает, что заказчиком преступления являлся народный депутат Антон Яценко. Она рассказала, что у них был конфликт на фоне Революции Достоинства, а также из-за доли в бизнесе, и нардеп открыто угрожал правозащитнице.