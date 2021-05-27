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На материковой части Австралии родились первые за 3 тысячи лет тасманийские дьяволы

Киев • УНН

 • 28058 просмотра

КИЕВ. 27 мая. УНН. Тасманийские дьяволы начали размножаться на материковой Австралии впервые за 3 тыс. лет. В штате Новый Южный Уэльс родились семь детенышей, сообщает Reuters, пишет УНН.

На материковой части Австралии родились первые за 3 тысячи лет тасманийские дьяволы

Детали

Природоохранная организация Aussie Ark в 2020 году выпустила в дикую природу на материковой Австралии 26 взрослых особей. Специалисты надеются, что животным удастся поддержать новую популяцию. За детенышами будут приглядывать в течение нескольких недель, отметили в Aussie Ark.

Справка

Тасманийские дьяволы — крупнейшие сумчатые хищники, дожившие до наших дней. Как пишет Reuters, на материке они были истреблены дикими собаками динго и с тех пор обитали на острове Тасмания. Однако с 1990-х годов их численность снизилась и там — из-за лицевой опухоли тасманийского дьявола. Речь идет об очень редком типе трансмиссивной злокачественной опухоли, когда опухолевые клетки передаются от животного к животному.

Согласно имеющимся данным, в дикой природе сейчас обитают менее 25 тыс. особей тасманийской дьявола.

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