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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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На материковій частині Австралії народилися перші за 3 тисячі років тасманійські дияволи

Київ • УНН

 • 28058 перегляди

КИЇВ. 27 травня. УНН. Тасманійські дияволи почали розмножуватися на материковій Австралії вперше за 3 тис. років. У штаті Новий Південний Вельс народилися сім дитинчат, повідомляє Reuters, пише УНН.

На материковій частині Австралії народилися перші за 3 тисячі років тасманійські дияволи

Деталі

Природоохоронна організація Aussie Ark в 2020 році випустила в дику природу на материковій Австралії 26 дорослих особин. Фахівці сподіваються, що тваринам вдасться підтримати нову популяцію. За дитинчатами будуть наглядати протягом декількох тижнів, зазначили в Aussie Ark.

Довідка

Тасманійські дияволи — найбільші сумчасті хижаки, які дожили до наших днів. Як пише Reuters, на материку вони були винищені дикими собаками дінго і з тих пір жили на острові Тасманія. Однак з 1990-х років їхня чисельність знизилася і там — через лицьові пухлини тасманійского диявола. Йдеться про дуже рідкісний тип трансмісивної злоякісної пухлини, коли пухлинні клітини передаються від тварини до тварини.

Згідно з наявними даними, в дикій природі зараз мешкають менш 25 тис. особин тасманійського диявола.

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