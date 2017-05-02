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На мариупольском направлении прошедшие сутки произошло 32 вражеских обстрела

Киев • УНН

 • 9060 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. На юге мариупольского направлении боевики открывали огонь практически по каждому украинскому опорному пункту, в общем прошедшие сутки произошло 32 обстрелы со стороны боевиков. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.

На мариупольском направлении прошедшие сутки произошло 32 вражеских обстрела

"На юге мариупольского направлении боевики открывают огонь практически по каждому украинскому опорному пункту, применяя широкий спектр вооружений - от снайперский винтовок до минометов. Больше всего вчера обстреливали Павлополь и Гнутово. Всего они совершили 15 обстрелов, что является самым высоким показателем по всему фронту за вчерашний день" , - заявил он.

Также О.Мотузяник отметил, что боевики активизировались в Марьинском районе.

"Кроме краткосрочных минометных обстрелов - во время которых боевики выпускают несколько мин, а затем убегают, опасаясь ответного огня - произошел ряд вражеских провокаций с применением легкого вооружения, а также бронетехники. Это произошло во второй половине дня... Всего произошло 32 обстрелы с стороны боевиков, 6 - из тяжелого вооружения. При этом выпустили около 30 мин", - отметил он.

Как сообщал УНН, за минувшие сутки четверо украинских военных получили ранения.

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