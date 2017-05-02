На мариупольском направлении прошедшие сутки произошло 32 вражеских обстрела

"На юге мариупольского направлении боевики открывают огонь практически по каждому украинскому опорному пункту, применяя широкий спектр вооружений - от снайперский винтовок до минометов. Больше всего вчера обстреливали Павлополь и Гнутово. Всего они совершили 15 обстрелов, что является самым высоким показателем по всему фронту за вчерашний день" , - заявил он.

Также О.Мотузяник отметил, что боевики активизировались в Марьинском районе.

"Кроме краткосрочных минометных обстрелов - во время которых боевики выпускают несколько мин, а затем убегают, опасаясь ответного огня - произошел ряд вражеских провокаций с применением легкого вооружения, а также бронетехники. Это произошло во второй половине дня... Всего произошло 32 обстрелы с стороны боевиков, 6 - из тяжелого вооружения. При этом выпустили около 30 мин", - отметил он.

Как сообщал УНН, за минувшие сутки четверо украинских военных получили ранения.