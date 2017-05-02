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На маріупольському напрямку минулої доби відбулося 32 ворожі обстріли

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 травня. УНН. На півдні маріупольського напрямку бойовики відкривали вогонь практично по кожному українському опорному пункту, загалом минулої доби сталося 32 обстріли з боку бойовиків. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.

На маріупольському напрямку минулої доби відбулося 32 ворожі обстріли

"На півдні маріупольського напрямку бойовики відкривають вогонь практично по кожному українському опорному пункту, застосовуючи широкий спектр озброєнь – від снайперський гвинтівок до мінометів. Найбільше вчора обстрілювали Павлопіль та Гнутове. Усього вони здійснили 15 обстрілів, що є найвищим показником по усьому фронту за вчорашній день", - заявив він.

Також О.Мотузяник зазначив, що бойовики активізувалися у Мар’їнському районі.

"Окрім короткотривалих мінометних обстрілів - під час яких бойовики випускають кілька мін, а потім тікають, побоюючись вогню у відповідь - сталася низка ворожих провокацій із застосуванням легкого озброєння, а також бронетехніки. Це сталося у другій половині дня...Усього сталося 32 обстріли з боку бойовиків, 6 – з важкого озброєння. При цьому випустили близько 30 мін", - зазначив він.

Як повідомляв УНН, минулої доби четверо українських військових зазнали поранень.

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