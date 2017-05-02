На маріупольському напрямку минулої доби відбулося 32 ворожі обстріли
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. На півдні маріупольського напрямку бойовики відкривали вогонь практично по кожному українському опорному пункту, загалом минулої доби сталося 32 обстріли з боку бойовиків. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
"На півдні маріупольського напрямку бойовики відкривають вогонь практично по кожному українському опорному пункту, застосовуючи широкий спектр озброєнь – від снайперський гвинтівок до мінометів. Найбільше вчора обстрілювали Павлопіль та Гнутове. Усього вони здійснили 15 обстрілів, що є найвищим показником по усьому фронту за вчорашній день", - заявив він.
Також О.Мотузяник зазначив, що бойовики активізувалися у Мар’їнському районі.
"Окрім короткотривалих мінометних обстрілів - під час яких бойовики випускають кілька мін, а потім тікають, побоюючись вогню у відповідь - сталася низка ворожих провокацій із застосуванням легкого озброєння, а також бронетехніки. Це сталося у другій половині дня...Усього сталося 32 обстріли з боку бойовиків, 6 – з важкого озброєння. При цьому випустили близько 30 мін", - зазначив він.
Як повідомляв УНН, минулої доби четверо українських військових зазнали поранень.