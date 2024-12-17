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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Во Львовской области загорелся твердотопливный котел: два человека в больнице

Во Львовской области загорелся твердотопливный котел: два человека в больнице

Киев  •  УНН

 • 3494 просмотра

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В селе Липник Львовского района загорелся твердотопливный котел в двухэтажном доме. Два человека получили ожоги II степени головы, рук и ног, они госпитализированы.

Во Львовской области из-за возгорания твердотопливного котла пострадали два человека, сообщили во вторник в ГСЧС Украины, пишет УНН.

Детали

Накануне в селе Липник Львовского района произошел пожар в двухэтажном жилом доме. Горел твердотопливный котел и вещи домашнего обихода.

«В результате возгорания два человека получили ожоги II степени головы, рук и ног. Пострадавшие госпитализированы», - сообщили в ГСЧС в соцсетях.

Причины возгорания твердотопливного котла выясняются. 

Дополнение

Как отмечают в ГСЧС, следует быть осторожными и проверять отопительные приборы на исправность. 

В Украине произошло более 9500 пожаров из-за проблем с электросетями: есть жертвы13 дек. 2024, 09:42 • 12487 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоКриминал и ЧП
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