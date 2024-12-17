Во Львовской области загорелся твердотопливный котел: два человека в больнице
Киев • УНН
В селе Липник Львовского района загорелся твердотопливный котел в двухэтажном доме. Два человека получили ожоги II степени головы, рук и ног, они госпитализированы.
Во Львовской области из-за возгорания твердотопливного котла пострадали два человека, сообщили во вторник в ГСЧС Украины, пишет УНН.
Детали
Накануне в селе Липник Львовского района произошел пожар в двухэтажном жилом доме. Горел твердотопливный котел и вещи домашнего обихода.
«В результате возгорания два человека получили ожоги II степени головы, рук и ног. Пострадавшие госпитализированы», - сообщили в ГСЧС в соцсетях.
Причины возгорания твердотопливного котла выясняются.
Дополнение
Как отмечают в ГСЧС, следует быть осторожными и проверять отопительные приборы на исправность.
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