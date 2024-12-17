Во Львовской области загорелся твердотопливный котел: два человека в больнице

Во Львовской области из-за возгорания твердотопливного котла пострадали два человека, сообщили во вторник в ГСЧС Украины, пишет УНН.

Детали

Накануне в селе Липник Львовского района произошел пожар в двухэтажном жилом доме. Горел твердотопливный котел и вещи домашнего обихода.

«В результате возгорания два человека получили ожоги II степени головы, рук и ног. Пострадавшие госпитализированы», - сообщили в ГСЧС в соцсетях.

Причины возгорания твердотопливного котла выясняются.

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Как отмечают в ГСЧС, следует быть осторожными и проверять отопительные приборы на исправность.

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