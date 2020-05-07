Во Львовской областьи исчезла 16-летняя девушка
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Во Львовской области объявлено в розыск несовершеннолетнюю Екатерину Смолинскую 2004 года рождения, жительницу села Годовица Пустомытовского района, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".
Как пишет издание, 7 мая около полуночи девочка вышла из дома и до сих пор не вернулась. По предварительной информации, могла идти в город Яремче Ивано-Франковской области.
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Приметы пропавшей девочки: рост 165 см, короткая стрижка, волосы окрашены в желтый цвет. Одета в шапку желтого цвета, разноцветную куртку (узор синий, фиолетовый, белый, черный), черные брюки, на ногах - черные ботинки. С собой имела пакет желтого цвета и черный туристический рюкзак.
Всех, кто владеет информацией, которая поможет установить местонахождение Екатерины, просьба заявить о своем желании на оперативную линию 102.