На Львівщині зникла 16-річна дівчина

Як пише видання, 7 травня близько опівночі дівчинка вийшла з дому і досі не повернулась. За попередньою інформацією, могла прямувати у місто Яремче Івано-Франківської області.

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Прикмети зниклої дівчинки: зріст 165 см, коротка стрижка, волосся фарбоване у жовтий колір. Одягнута у шапку жовтого кольору, різнобарвну куртку (візерунок синій, фіолетовий, білий, чорний), чорні штани, на ногах - чорні черевики. З собою мала пакунок жовтого кольору і чорний туристичний наплічник.

Усіх, хто володіє інформацією, що допоможе встановити місцеперебування Катерини, прохання зголоситись на оперативну лінію 102.