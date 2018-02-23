Во Львовской области задержали руководителя стрельб, во время которых погиб военный
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 23 февраля. УНН. За превышение служебных обязанностей задержан офицер, руководивший стрельбами в кинологическом центре в Великих Мостах Львовской области, во время которых был смертельно ранен военнослужащий. Об этом рассказал военный прокурор Львовского гарнизона Владислав Савинец, передает УНН.
По его словам, руководитель стрельб, чтобы максимально приблизить к боевым условиям учебные стрельбы, допустил нахождение личного состава в количестве шести человек в блиндаже, который находится на линии огня вместе с целью.
“В результате выстрела из РПГ состоялось прямое попадание в блиндаж, в результате чего от осколка погиб военный. Руководитель стрельб задержан, ему сообщено о подозрении, по ч.4 ст.426 ("превышение должностным лицом служебных полномочий")”, – рассказал В.Савинец.
Наказание предусматривает от семи до десяти лет лишения свободы.
Погибший был 36-летним прапорщиком. Он проходил службу в комендатуре быстрого реагирования государственной пограничной службы Украины.
Напомним, во время учебных стрельб в кинологическом центре, который находится в Великих Мостах, погиб военнослужащий.