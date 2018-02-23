На Львівщині затримали керівника стрільб, під час яких загинув військовий
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 23 лютого. УНН. За перевищення службових обов’язків затриманий офіцер, який керував стрільбами у кінологічному центрі у Великих Мостах Львівської області, під час яких був смертельно поранений військовослужбовець. Про це розповів військовий прокурор Львівського гарнізону Владислав Савинець, передає УНН.
За його словами, керівник стрільб, щоб максимально наблизити до бойових умов навчальні стрільби, допустив перебування особового складу у кількості шести осіб в бліндажі, розташованому на лінії вогню разом з ціллю.
“Внаслідок пострілу з РПГ відбулось пряме попадання в бліндаж, внаслідок чого від осколку загинув військовий. Керівник стрільб затриманий, йому повідомлено про підозру, за ч.4 ст. 426 ("перевищення службовою особою службових повноважень")”, – розповів В.Савинець.
Покарання передбачає від семи до десяти років позбавлення волі.
Загиблим був 36-річний прапорщик. Він проходив службу в комендатурі швидкого реагування державної прикордонної служби України.
Нагадаємо, під час навчальних стрільб в кінологічному центрі, розташованому у Великих Мостах, загинув військовослужбовець.