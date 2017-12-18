После столкновения микроавтобусов во Львовской области госпитализировали пять человек
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 18 декабря. УНН. Во Львовской области в Бродовском районе на автодороге "Киев - Чоп" вчера, 17 декабря, вечером столкнулись два микроавтобуса, в результате аварии получили травмы пять человек. Об этом сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА, передает УНН.
Опасная произошло в 17:10 в с.Ясенив. Столкнулись два микроавтобуса - Volkswagen и "Газель". В результате ДТП пять человек с травмами были госпитализированы в Бродовскую ЦРБ.
Водитель и один из пассажиров "Газель" находятся в тяжелом состоянии, еще один пассажир - в состоянии средней тяжести. Водитель и пассажир Volkswagen в больнице с травмами средней тяжести.
Причины происшествия выясняются.
Как сообщал УНН, под Киевом в результате ДТП погибли супруги, женщина была беременна.