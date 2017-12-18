После столкновения микроавтобусов во Львовской области госпитализировали пять человек

Опасная произошло в 17:10 в с.Ясенив. Столкнулись два микроавтобуса - Volkswagen и "Газель". В результате ДТП пять человек с травмами были госпитализированы в Бродовскую ЦРБ.

Водитель и один из пассажиров "Газель" находятся в тяжелом состоянии, еще один пассажир - в состоянии средней тяжести. Водитель и пассажир Volkswagen в больнице с травмами средней тяжести.

Причины происшествия выясняются.

Как сообщал УНН, под Киевом в результате ДТП погибли супруги, женщина была беременна.