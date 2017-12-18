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На Львівщині внаслідок зіткнення мікроавтобусів госпіталізували п'ятьох людей

Київ • УНН

 • 14704 перегляди

ЛЬВІВ-КИЇВ. 18 грудня. УНН. На Львівщині у Бродівському районі на автодорозі “Київ — Чоп” вчора, 17 грудня, під вечір зіткнулись два мікроавтобуси, у результаті аварії отримали травми п’ятеро людей. Про це повідомили у Департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА, передає УНН.

Небезпечна подія сталася о 17:10 год. у с. Ясенів. Зіткнулись два мікроавтобуси - Volkswagen та “Газель”. У результаті ДТП п’ятеро осіб з травмами різного ступеню важкості було госпіталізовано у Бродівську ЦРЛ.

Водій та один з пасажирів “Газель” перебувають у тяжкому стані, ще один пасажир - у стані середньої тяжкості. Водій та пасажир Volkswagen у лікарні з травмами середньої тяжкості.

Причини події з’ясовуються.

Як повідомляв УНН, під Києвом внаслідок ДТП загинуло подружжя, жінка була вагітна.

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