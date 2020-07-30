Во Львовской области обнаружили уже 9379 случаев коронавирусной инфекции
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. Во Львове и Львовской области подтверждено уже 9379 случаев инфицирования коронавирусом, из них 131 - за последние сутки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета.
"По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры провели 1134 ПЦР-теста (на коронавирус - ред.), из них 131 - положительный. Среди них львовян - 73. Остаток проб в холодильнике - 1154", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в целом коронавирусную инфекцию обнаружено - у 9379 человек, 255 человек умерли. 2256 пациентов выздоровели.
Напомним, в Украине выявлено уже более 68,7 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 1197.