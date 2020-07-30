На Львівщині виявили вже 9379 випадків коронавірусної інфекції

"За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 1134 ПЛР-тести (на коронавірус - ред.), з них 131 — позитивний. Серед них львів'ян — 73. Залишок проб у холодильнику — 1154", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що загалом коронавірусну інфекцію виявлено — у 9379 осіб, 255 людей померло. 2256 пацієнтів одужало.

Нагадаємо, в Україні виявлено вже понад 68,7 тис. випадків COVID-19, за добу – 1197.