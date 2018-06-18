Во Львовской области разоблачили цех, в котором подделывали туалетную бумагу

Так, открыто уголовное производство по ч.3 ст.177 (нарушение прав на изобретение, полезную модель, промышленный образец, топографию интегральной микросхемы, сорт растений, рационализаторское предложение) УК Украины. В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что на мини-заводе, расположенном в Бугском районе во Львовской области, в промышленных масштабах осуществлялось производство контрафактной продукции - бумажных полотенец, салфеток, туалетной бумаги и т.д. с незаконным нанесением изображения логотипов промышленного образца одного из известных производителей Львовской области.

Бумажные изделия злоумышленники изготавливали с помощью четырех промышленных станков с завезенного сырья.

Также правоохранители установили и пресекли деятельность "перевалочной площадки" с магазином-складом для оптовой реализации фальсификата. Предотвращено попадание на потребительский рынок "товара" стоимостью более 180 тыс. гривен.

Напомним, на Львовщине обнаружили цех по производству фальсифицированного цемента известных торговых марок.