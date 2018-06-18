Во Львовской области разоблачили цех, в котором подделывали туалетную бумагу
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 18 июня. УНН. Работники Управления защиты экономики во Львовской области совместно с работниками следственного управления полиции Львовской области под процессуальным руководством областной прокуратуры разоблачили и пресекли деятельность мини-завода по производству контрафактной бумажной продукции под брендом известного производителя. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции во Львовской области, передает УНН.
Так, открыто уголовное производство по ч.3 ст.177 (нарушение прав на изобретение, полезную модель, промышленный образец, топографию интегральной микросхемы, сорт растений, рационализаторское предложение) УК Украины. В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что на мини-заводе, расположенном в Бугском районе во Львовской области, в промышленных масштабах осуществлялось производство контрафактной продукции - бумажных полотенец, салфеток, туалетной бумаги и т.д. с незаконным нанесением изображения логотипов промышленного образца одного из известных производителей Львовской области.
Бумажные изделия злоумышленники изготавливали с помощью четырех промышленных станков с завезенного сырья.
Также правоохранители установили и пресекли деятельность "перевалочной площадки" с магазином-складом для оптовой реализации фальсификата. Предотвращено попадание на потребительский рынок "товара" стоимостью более 180 тыс. гривен.
Напомним, на Львовщине обнаружили цех по производству фальсифицированного цемента известных торговых марок.