На Львівщині викрили цех, на якому підробляли туалетний папір
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 18 червня. УНН. Працівники Управління захисту економіки у Львівській області спільно з працівниками слідчого управління поліції Львівщини за процесуального керівництва обласної прокуратури викрили та припинили діяльність міні-заводу із виробництва контрафактної паперової продукції під брендом відомого виробника. Про це повідомили у прес-службі Нацполіції у Львівській області, передає УНН.
Так, відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.177 (порушення прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок, топографію інтегральної мікросхеми, сорт рослин, раціоналізаторську пропозицію) КК України. У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що на міні-заводі, розташованому у Буському районі на Львівщині, у промислових масштабах здійснювалось виробництво контрафактної продукції - паперових рушників, серветок, туалетного паперу, тощо із незаконним нанесенням зображення логотипів промислового зразку одного з відомих виробників Львівської області.
Паперові вироби зловмисники виготовляли за допомогою чотирьох промислових станків із завезеної сировини.
Також правоохоронці встановили та припинили діяльність "перевалочного майданчика" із магазином-складом для гуртової реалізації фальсифікату. Попереджено потрапляння на споживчий ринок "товару" вартістю понад 180 тисяч гривень.
Нагадаємо, на Львівщині виявили цех з виробництва фальсифікованого цементу відомих торгових марок.