На Львівщині викрили цех, на якому підробляли туалетний папір

Так, відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.177 (порушення прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок, топографію інтегральної мікросхеми, сорт рослин, раціоналізаторську пропозицію) КК України. У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що на міні-заводі, розташованому у Буському районі на Львівщині, у промислових масштабах здійснювалось виробництво контрафактної продукції - паперових рушників, серветок, туалетного паперу, тощо із незаконним нанесенням зображення логотипів промислового зразку одного з відомих виробників Львівської області.

Паперові вироби зловмисники виготовляли за допомогою чотирьох промислових станків із завезеної сировини.

Також правоохоронці встановили та припинили діяльність "перевалочного майданчика" із магазином-складом для гуртової реалізації фальсифікату. Попереджено потрапляння на споживчий ринок "товару" вартістю понад 180 тисяч гривень.

Нагадаємо, на Львівщині виявили цех з виробництва фальсифікованого цементу відомих торгових марок.