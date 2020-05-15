Во Львовской области разоблачили хакера, выводил деньги из иностранных банков

"Сотрудники киберполиции во Львовской области ... разоблачили мужчину в несанкционированном вмешательстве в банковские учетные записи", - говорится в сообщении.

Киберполиция установила, что к такой деятельности причастен 22-летний мужчина, который с помощью самостоятельно созданного вредоносного програмного обеспечения и подбором паролей путем брутфорс-атак, несанкционированно вмешивался в работу автоматизированных систем иностранных банков.

После получения доступа он выводил деньги из учетных записей с помощью криптовалют и электронных кошельков.

Правоохранители провели обыски по месту жительства фигуранта и в транспортных средствах. По результатам изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, флэш-накопители, банковские карты и наличные.

По данному факту возбуждено уголовное производство ч. 2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до шести лет заключения. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, киберспециалисты Службы безопасности Украины пресекли деятельность хакерской группировки, которая с помощью вредоносного программного обеспечения похищала средства со счетов физических и юридических лиц, причинив ущерб на более 20 миллионов гривен.