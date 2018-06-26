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Под Львовом сегодня будут избирать меру пресечения организатору нападения на ромов

Под Львовом сегодня будут избирать меру пресечения организатору нападения на ромов

Киев  •  УНН

 • 8868 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 26 июня. УНН. Судебное заседание по избранию меры пресечения 20-летнему организатору нападения на лагерь ромов во Львове состоится сегодня. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Львовской области.

Ходатайство будет рассматривать Пустомытовский райсуд Львовской области. Меру пресечения организатору будут избирать после того, как выберут другим шести подозреваемым. Это судебное заседание будет открытым.

Напомним, правоохранители сообщили о подозрении организатору нападения на ромский табор во Львове. Двум несовершеннолетним подозреваемым суд уже избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога. Сегодня, 26 июня, запланировано судебное заседание, в ходе которого суд рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения для других подозреваемых в совершении этого преступления.

Как сообщал УНН, нападение и лагерь цыган произошло поздно вечером 23 июня во Львове. В результате четыре человека получили ножевые ранения, один пострадавший погиб.

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