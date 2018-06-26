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На Львівщині сьогодні обиратимуть запобіжний захід організатору нападу на ромів

На Львівщині сьогодні обиратимуть запобіжний захід організатору нападу на ромів

Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 26 червня. УНН. Судове засідання щодо обрання запобіжного заходу 20-річному організатору нападу на табір ромів у Львові відбудеться сьогодні. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

Клопотання розглядатиме Пустомитівський райсуд Львівської області. Запобіжний захід організатору обиратимуть після того, як оберуть іншим шести підозрюваним. Це судове засідання буде відкритим.

Нагадаємо, правоохоронці повідомили про підозру організатору нападу на ромський табір у Львові. Двом неповнолітнім підозрюваним суд вже обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права застави. Сьогодні, 26 червня, заплановане судове засідання, під час якого суд розгляне клопотання про обрання запобіжних заходів для інших підозрюваних у скоєнні цього злочину.

Як повідомляв УНН, напад та табір ромів стався пізно ввечері 23 червня у Львові. Внаслідок цього четверо осіб отримали ножові поранення, один постраждалий загинув. 

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