Во Львовской области сократилось производство водки и хлеба
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Во Львовской области за январь-апрель 2017 года по сравнению с таким же периодом прошлого года производство водки сократилось на 23%. Об этом сообщило Главное управление статистики Львовской области, передает УНН.
За первые четыре месяца 2017 года в области было произведено 644,8 тыс. дал водки.
Также в течение указанного периода во Львовской области сократилось производство творога - на 38,8%, хлеба и хлебобулочных изделий - на 7,3%, и колбасных изделий - на 2,9%.
Напомним, эксперты объясняют, что сокращение легального производства алкогольных напитков не свидетельствуют о том, что украинцы стали меньше пить. Такие данные лишь указывают на то, что рынок алкогольной продукции в стране и дальше перемещается в тень.
По оценкам специалистов, сегодня уже более 60% рынка алкоголя находится в тени. Благоприятные условия для его развития обусловлены завышенными акцизами и необоснованно дорогим спиртом.
Добавим, что в прошлом году фальсификатом алкоголя, по меньшей мере, отравились 240 человек.