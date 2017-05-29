На Львівщині скоротилося виробництво горілки та хліба
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. У Львівській області за січень-квітень 2017-го порівняно з таким же періодом минулого року виробництво горілки скоротилося на 23%. Про це повідомило Головне управління статистики Львівщини, передає УНН.
За перші чотири місяці 2017 року в області було вироблено 644,8 тис. дал горілки.
Також протягом вказаного періоду на Львівщині скоротилося виробництво кисломолочного сиру - на 38,8%, хліба та хлібобулочних виробів - на 7,3%, і ковбасних виробів - на 2,9%.
Нагадаємо, експерти пояснюють, що скорочення легального виробництва алкогольних напоїв не свідчать про тому, що українці стали менше пити. Такі дані лише вказують на те, що ринок алкогольної продукції в країні і далі переміщається в тінь.
За оцінками фахівців, сьогодні вже понад 60% ринку алкоголю знаходиться в тіні. Сприятливі умови для його розвитку обумовлені завищеними акцизами і необгрунтовано дорогим спиртом.
Додамо, що в минулому році фальсифікатом алкоголю, щонайменше, отруїлися 240 осіб.