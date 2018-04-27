Во Львовской области пьяный водитель сбил патрульного и попытался скрыться

Вчера, 26 апреля, около 22:00, на стационарном посту вблизи города Стрый, на 610км + 200м автодороги "Киев - Чоп" автомобиль Mazda CX-5 двигаясь в направлении Львова совершил наезд на освещенном нерегулируемом пешеходном переходе на полицейского. Данное транспортное средство проехал еще около 100 метров и водитель выйдя из автомобиля попытался скрыться. Данный факт подтвердили свидетели ДТП. Ориентировочно через четверть часа, 53-летний водитель вернулся на место происшествия.

У него обнаружили признаки алкогольного опьянения. Он сначала прошел проверку на устройстве Драгер и результат показал 1,5 промилле, а затем по совету группы поддержки решил проехать в медицинское учреждение где отказался от прохождения освидетельствования. По заключению врача человек находится в состоянии опьянения.

21-летнего рядового полиции после оказания первой неотложной домедицинской помощи, доставили в Стрыйскую районную больницу. Его состояние оценивают медики, как средней тяжести. Он находится в реанимационном отделении. По предварительной информации, в патрульного закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, рваная рана ноги, ушиб грудной клетки. Полицейский проходит дальнейшие обследования. На месте работали следователи Стрыйского отдела полиции.

Напомним, в Ужгороде на улице Минайской водитель Audi на иностранном регистрации сбил на пешеходном переходе двух детей и пытался скрыться с места происшествия.