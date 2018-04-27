На Львівщині п’яний водій збив патрульного і спробував втекти
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. У Львівській області водій з ознаками сп’яніння здійснив наїзд на патрульного на пішохідному переході і спробував втекти. Про це в мережі Facebook повідомила прес-служба Патрульна поліція Львівської області, передає УНН.
Вчора, 26 квітня, близько 22:00, на стаціонарному пості поблизу міста Стрий, що на 610км +200м автодороги "Київ – Чоп" автомобіль Mazda CX-5 рухаючись у напрямку Львова здійснив наїзд на освітленому нерегульованому пішохідному переході на правоохоронця. Даний транспортний засіб проїхав ще близько 100 метрів і водій вийшовши з автомобіля спробував втекти. Даний факт підтвердили свідки ДТП. Орієнтовно за чверть години, 53-річний водій повернувся на місце пригоди.
У нього виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Він спочатку пройшов перевірку на пристрої драгер і результат показав 1,5 проміле, а потім за порадами групи підтримки вирішив проїхати до медичного закладу де відмовився від проходження огляду. За висновками лікаря чоловік перебуває в стані сп’яніння.
21-річного рядового поліції після надання першої невідкладної домедичної допомоги, доставили до Стрийської районної лікарні. Його стан оцінюють медики, як середньої важкості. Він перебуває у реанімаційному відділені. За попередньою інформацією, у патрульного закрита черепно-мозкова травма, забій головного мозку, рвана рана ноги, забій грудної клітки. Поліцейський проходить подальші обстеження. На місці працювали слідчі Стрийського відділу поліції.
Нагадаємо, в Ужгороді на вулиці Минайській водій Audi на іноземній реєстрації збив на пішохідному переході двох дітей і намагався втекти з місця пригоди.