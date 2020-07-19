Во Львовской области подтверждено 8 тысяч случаев инфицирования коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. По состоянию на 9:00 19 июля во Львове и Львовской области подтверждено 8 тыс. случаев инфицирования коронавируом, из них 208 - летальные. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета, передает УНН.
"В целом коронавирусная инфекция обнаружена - у 8 тыс. человек, 208 человек умерли. 1424 пациенты выздоровели. По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры провели 546 ПЦР-тестов, из них 109 - положительные. Среди них львовян - 67. Остаток в холодильнике - 366 проб", - информируют в горсовете.
Сообщается, что в целом за весь период карантина во Львовскую областную инфекционную больницу обратились 6809 человек, госпитализированы - 1292, на амбулаторном лечении - 5517 человек, выписаны - 1122 человека.
"Сейчас в больнице находится 170 человек, из них в реанимации - 3 человека, на аппаратные ИВЛ - 3 человека", - говорится в сообщении пресс-службы.
Как отметили в горсовете, в 8-ой городской клинической больнице по состоянию на утро находится 49 пациентов, в 1-ой городской клинической больнице - 51 пациент, в больнице скорой медицинской помощи - 83 пациента.
Напомним, в Украине на 9 часов 19 июля зафиксировано более 58 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, количество новых случаев за сутки - 731.