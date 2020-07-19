Во Львовской области подтверждено 8 тысяч случаев инфицирования коронавирусом

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 49085 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 103058 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 107999 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 135637 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 111348 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 132538 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102296 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102619 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104488 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102080 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Во Львовской области подтверждено 8 тысяч случаев инфицирования коронавирусом

Во Львовской области подтверждено 8 тысяч случаев инфицирования коронавирусом

Киев  •  УНН

 • 12189 просмотра

КИЕВ. 19 июля. УНН. По состоянию на 9:00 19 июля во Львове и Львовской области подтверждено 8 тыс. случаев инфицирования коронавируом, из них 208 - летальные. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета, передает УНН.

"В целом коронавирусная инфекция обнаружена - у 8 тыс. человек, 208 человек умерли. 1424 пациенты выздоровели. По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры провели 546 ПЦР-тестов, из них 109 - положительные. Среди них львовян - 67. Остаток в холодильнике - 366 проб", - информируют в горсовете.

Сообщается, что в целом за весь период карантина во Львовскую областную инфекционную больницу обратились 6809 человек, госпитализированы - 1292, на амбулаторном лечении - 5517 человек, выписаны - 1122 человека.

"Сейчас в больнице находится 170 человек, из них в реанимации - 3 человека, на аппаратные ИВЛ - 3 человека", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как отметили в горсовете, в 8-ой городской клинической больнице по состоянию на утро находится 49 пациентов, в 1-ой городской клинической больнице - 51 пациент, в больнице скорой медицинской помощи - 83 пациента.

Напомним, в Украине на 9 часов 19 июля зафиксировано более 58 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, количество новых случаев за сутки - 731.

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