На Львівщині підтверджено 8 тисяч випадків інфікування коронавірусом

"Загалом коронавірусну інфекцію виявлено — у 8 тис. осіб, 208 людей померло. 1424 пацієнти одужало. За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 546 ПЛР-тестів, з них 109 — позитивні. Серед них львів'ян — 67. Залишок у холодильнику — 366 проб", - інформують у міськраді.

Повідомляється, що загалом за весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулись 6809 осіб, госпіталізовані — 1292, на амбулаторному лікуванні — 5517 осіб, виписані — 1122 особи.

"Зараз у лікарні перебуває 170 осіб, з них в реанімації — 3 особи, на апаратні ШВЛ — 3 особи", - йдеться в повідомленні пресслужби.

Як зазначили в міськраді, у 8-ій міській клінічній лікарні станом на ранок перебуває 49 пацієнтів, у 1-ій міській клінічній лікарні - 51 пацієнт, у лікарні швидкої медичної допомоги — 83 пацієнти.

Нагадаємо, в Україні на 9 годину 19 липня зафіксовано понад 58 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, кількість нових випадків за добу - 731.