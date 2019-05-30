Во Львовской области объявили траур по экипажу Ми-8

"30 мая во Львовской области объявлено днем траура. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших", - сообщили в пресс-службе.



Напомним, следователи теруправления ГБР, расположенного в городе Хмельницком, расследуют обстоятельства крушения вертолета Ми-8 в Ровенской области. Вертолет упал в ночь на 30 мая 2019.

Процессуальное руководство досудебным расследованием осуществляет военная прокуратура Ровенского гарнизона.

По предварительной информации, в военной части А2595 (16 отдельная бригада армейской авиации Командования Сухопутных войск, месторасположение - г. Броды Львовской области) происходили плановые летные учения "День-Ночь" . Во время полета вблизи с. Сестрятин Ровенской области на расстоянии около 3 км. от указанного населенного пункта вертолет по неизвестным пока причинам упал.



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В результате падения погиб экипаж в составе 4 человек, в том числе командир воинской части А2595. В настоящее время следователи ГБР работают на месте происшествия и выясняют обстоятельства авиакатастрофы.

Уголовное производство расследуется по ст. 416 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил полетов).