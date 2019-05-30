Во Львовской области объявили траур по экипажу Ми-8

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 16267 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 39005 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 58143 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 73646 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 119410 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110805 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137195 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144533 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130080 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130157 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Во Львовской области объявили траур по экипажу Ми-8

Во Львовской области объявили траур по экипажу Ми-8

Киев  •  УНН

 • 11823 просмотра

КИЕВ. 30 мая. УНН. Во Львовской области 30 мая объявлено днем траура в связи с катастрофой военного вертолета Ми-8. Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной госадминистрации, передает УНН.

"30 мая во Львовской области объявлено днем траура. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, следователи теруправления ГБР, расположенного в городе Хмельницком, расследуют обстоятельства крушения вертолета Ми-8 в Ровенской области. Вертолет упал в ночь на 30 мая 2019.

Процессуальное руководство досудебным расследованием осуществляет военная прокуратура Ровенского гарнизона.

По предварительной информации, в военной части А2595 (16 отдельная бригада армейской авиации Командования Сухопутных войск, месторасположение - г. Броды Львовской области) происходили плановые летные учения "День-Ночь" . Во время полета вблизи с. Сестрятин Ровенской области на расстоянии около 3 км. от указанного населенного пункта вертолет по неизвестным пока причинам упал.

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В результате падения погиб экипаж в составе 4 человек, в том числе командир воинской части А2595. В настоящее время следователи ГБР работают на месте происшествия и выясняют обстоятельства авиакатастрофы.

Уголовное производство расследуется по ст. 416 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил полетов).

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