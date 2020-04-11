Во Львовской области горел бывший бар
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. На Львовщине произошел пожар в недействующем здании бара. Сгорела деревянная хозяйственная постройка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС во Львовской области.
“10 апреля в 17:00 в Службу спасения „101“ поступило сообщение о пожаре в селе Ольшаница Золочевского района. Пожар возник в недействующей металлической здания бара, размером 10×9 м”, — говорится в сообщении.
Указано, что на момент прибытия спасателей огонь охватил здание и пожарные приступили к ликвидации возгорания.
“В 17:35 пожар локализован и в 18:59 полностью ликвидирован в составе звена газодымозащитной службы. Огнем уничтожено здание и повреждены стены на площади 30 кв.м в деревянной хозяйственной постройке, размером 2×4 м. Пожарные спасли от огня 3 здания расположенные рядом”, — сообщили в пресс-службе.
Указано, что в результате пожара никто не пострадал. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, в Днепре горело предприятие по заготовке металлолома.