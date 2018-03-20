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Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 7685 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 55053 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 69784 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 101372 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 108814 просмотра

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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116366 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121760 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Во Львовской области фура протаранила автомобиль полиции, есть пострадавшие

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ЛЬВОВ-КИЕВ. 20 марта. УНН. На трассе Львов-Краковец на Львовщине грузовик протаранил полицейский автомобиль, есть пострадавшие. Об этом УНН  сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

"Во Львовской области, на трассе Львов-Краковец грузовик столкнулся с машиной патрульной полиции", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что произошло столкновение грузовика Volvo, за рулем которого находился 40-летний житель Черниговской области, и патрульного автомобиля Renault Duster.

"Одного патрульного госпитализировали. На месте работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все детали ДТП", - сообщили в полиции.

Напомним, в Киевской области столкнулись легковой автомобиль и грузовик, в результате чего погибли четыре человека, еще один получил травмы.

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