Во Львовской области фура протаранила автомобиль полиции, есть пострадавшие
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 20 марта. УНН. На трассе Львов-Краковец на Львовщине грузовик протаранил полицейский автомобиль, есть пострадавшие. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Нацполиции области.
"Во Львовской области, на трассе Львов-Краковец грузовик столкнулся с машиной патрульной полиции", - говорится в сообщении.
Предварительно установлено, что произошло столкновение грузовика Volvo, за рулем которого находился 40-летний житель Черниговской области, и патрульного автомобиля Renault Duster.
"Одного патрульного госпитализировали. На месте работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все детали ДТП", - сообщили в полиции.
Напомним, в Киевской области столкнулись легковой автомобиль и грузовик, в результате чего погибли четыре человека, еще один получил травмы.