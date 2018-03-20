На Львівщині фура протаранила автомобіль поліції, є постраждалі
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 20 березня. УНН. На трасі Львів-Краковець на Львівщині вантажівка протаранила поліцейське авто, є потерпілі. Про це УНН повідомили у прес-службі Нацполіції області.
“На Львівщині, на трасі Львів-Краковець вантажівка зіткнулась із машиною патрульної поліції”, — зазначено в повідомленні.
Попередньо встановлено, що сталося зіткнення вантажівки “Вольво”, за кермом якого знаходився 40-річний житель Чернігівської області, та патрульного автомобіля “Рено Дастер”.
“Одного патрульного госпіталізували. На місці працює слідчо-оперативна група. Встановлюються всі деталі ДТП”, — повідомили у поліції.
Нагадаємо, у Київській області зіткнулися легковий автомобіль та вантажівка, внаслідок чого загинули чотири людини, ще одна отримала травми.