На луганском направлении боевики выпустили около 50 артиллерийских снарядов
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. На луганском направлении в районе Троицкого оккупанты по украинским позициям выпустили около 50 артиллерийских снарядов. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник, передает УНН.
"После 9 вечера начали массированный артиллерийский и минометный обстрел в районе Троицкого. Почти без перерывов и до полуночи продолжались вражеские обстрелы, в течение которых силы оккупанта выпустили не менее 50 артиллерийских снарядов", - сказал он.
По его словам, противник также использовал минометы и гранатометы. Наши защитники надежно держат оборону и открывают ответный огонь.
"Также с 8 до 11 и вечером противник использовал гранатометы различных систем и стрелковое оружие, обстреливали силы АТО в Станице Луганской", - добавил он.
Кроме того дважды силы оккупанта нарушили режим прекращения огня на севере Бахмутской трассы - вблизи поселка Крымского.
Спикер сообщил, что всего за минувшие сутки на Луганском направлении состоялось 19 вражеских обстрелов, из них 8 были с применением орудий и минометов.
Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне АТО двое украинских бойцов получили ранения.