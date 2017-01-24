На луганском направлении боевики выпустили около 50 артиллерийских снарядов

"После 9 вечера начали массированный артиллерийский и минометный обстрел в районе Троицкого. Почти без перерывов и до полуночи продолжались вражеские обстрелы, в течение которых силы оккупанта выпустили не менее 50 артиллерийских снарядов", - сказал он.

По его словам, противник также использовал минометы и гранатометы. Наши защитники надежно держат оборону и открывают ответный огонь.

"Также с 8 до 11 и вечером противник использовал гранатометы различных систем и стрелковое оружие, обстреливали силы АТО в Станице Луганской", - добавил он.

Кроме того дважды силы оккупанта нарушили режим прекращения огня на севере Бахмутской трассы - вблизи поселка Крымского.

Спикер сообщил, что всего за минувшие сутки на Луганском направлении состоялось 19 вражеских обстрелов, из них 8 были с применением орудий и минометов.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне АТО двое украинских бойцов получили ранения.