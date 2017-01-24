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На луганському напрямку бойовики випустили близько 50 артилерійських снарядів

На луганському напрямку бойовики випустили близько 50 артилерійських снарядів

Київ • УНН

 • 6894 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. На луганському напрямку у районі Траїцького окупанти по українським позиціям випустили близько 50 артилерійських снарядів. Про це повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО полковник Олександр Мотузяник, передає УНН.

"Після 9-ї вечора розпочали масований артилерійський і мінометний обстріл у районі Троїцького. Майже без перерв і до опівночі тривали ворожі обстріли, впродовж яких сили окупанта випустили не менше 50 артилерійських снарядів", – сказав він.

За його словами, противник також використовував міномети і гранатомети. Наші захисники надійно тримають оборону і відкривають вогонь у відповідь.

"Також з 8-ї до 11-и вечора противник використовував гранатомети різних систем та стрілецьку зброю, обстрілювали сили АТО у Станиці Луганської", – додав він.

Окрім того двічі сили окупанта порушили режим припинення вогню на північ від Бахмутської траси – поблизу селища Кримського.

Речник повідомив, що всього за минулу добу на Луганському напрямку відбулося 19 ворожих обстрілів, з них 8 було із застосуванням гармат та мінометів.

Як повідомялв УНН, минулої доби в зоні АТО двоє українських бійців отримали поранення.

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