На луганском направлении боевики семь раз нарушили режим тишины
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. На луганском направлении боевики 7 раз нарушили режим тишины. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузянык, передает УНН.
"На луганском направлении боевые действия вчера велись в основном в Попаснянском районе. Там боевики открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов и пулеметов. По одному случаю нарушения режима тишины произошло вблизи Станицы Луганской и в Троицком. В последнем боевики выпустили две мины калибра 82 мм в сторону наших позиций", - рассказал полковник А.Мотузянык.
Также он добавил, что всего там произошло семь обстрелов со стороны боевиков, один из которых - с применением минометов.
Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне АТО ни один украинский военный не пострадал.