На луганском направлении боевики семь раз нарушили режим тишины

"На луганском направлении боевые действия вчера велись в основном в Попаснянском районе. Там боевики открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов и пулеметов. По одному случаю нарушения режима тишины произошло вблизи Станицы Луганской и в Троицком. В последнем боевики выпустили две мины калибра 82 мм в сторону наших позиций", - рассказал полковник А.Мотузянык.

Также он добавил, что всего там произошло семь обстрелов со стороны боевиков, один из которых - с применением минометов.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне АТО ни один украинский военный не пострадал.