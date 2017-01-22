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На луганському напрямку бойовики сім разів порушили режим тиші

На луганському напрямку бойовики сім разів порушили режим тиші

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 січня. УНН. На луганському напрямку бойовики 7 разів порушили режим тиші. Про це повідомив речник Міністерств оборони України з питань АТО полковник Олександр Мотузяник, передає УНН.

"На луганському напрямку бойові дії вчора велися в основному у Попаснянському районі. «Там бойовики відкривали вогонь із станкових протитанкових гранатометів та кулеметів. По одному випадку порушення режиму тиші відбулося поблизу Станиці Луганської та у Троїцькому. В останньому бойовики випустили дві міни калібру 82 мм у бік наших позицій", - розповів полковник О.Мотузяник.

Також він додав, що всього там відбулося сім обстрілів з боку бойовиків, один з яких – із застосуванням мінометів.

Як повідомляв УНН, за минулу добу в зоні АТО жоден український військовий не постраждав.

Українські Національні Новини

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