На луганському напрямку бойовики сім разів порушили режим тиші
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. На луганському напрямку бойовики 7 разів порушили режим тиші. Про це повідомив речник Міністерств оборони України з питань АТО полковник Олександр Мотузяник, передає УНН.
"На луганському напрямку бойові дії вчора велися в основному у Попаснянському районі. «Там бойовики відкривали вогонь із станкових протитанкових гранатометів та кулеметів. По одному випадку порушення режиму тиші відбулося поблизу Станиці Луганської та у Троїцькому. В останньому бойовики випустили дві міни калібру 82 мм у бік наших позицій", - розповів полковник О.Мотузяник.
Також він додав, що всього там відбулося сім обстрілів з боку бойовиків, один з яких – із застосуванням мінометів.
Як повідомляв УНН, за минулу добу в зоні АТО жоден український військовий не постраждав.