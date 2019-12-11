В Луганской области чиновнику Госрыбагентства сообщили о подозрении за избиение человека

По предварительной информации, работник Госрыбагентства с рейдовой группой в составе четырех сотрудников Луганского рыбоохранного патруля и общественного инспектора прибыли к водохранилища "Райгородское" с целью проверки состояния охраны водных ресурсов в нерестовый период.

"Обнаружив нарушение порядка использования водоема, проверяющий обратился к гражданину с требованием их устранить. После полученного отказа, чиновник и сотрудники патруля начали изымать рыболовные сети и фасовать рыбу - гражданин пытался зафиксировать эти действия на камеру своего мобильного телефона. Впоследствии проверяющий нанес гражданину несколько ударов руками и повалил на землю без всякого предупреждения и несмотря на отсутствие какого-либо сопротивления со стороны мужчины. В результате действий чиновника гражданин получил легкие телесные повреждения, которые вызвали кратковременное расстройство здоровья потерпевшего", - говорится в сообщении.

Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины (превышение власти и служебных полномочий, то есть умышленное совершение работником правоохранительного органа действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав и полномочий, которые нанесли существенный вред охраняемым законом правам, интересам отдельных граждан и государственным интересам, которые сопровождались насилием и мучительными и оскорбляющими личное достоинство потерпевшего действиями, при отсутствии признаков пыток).

Санкция статьи в случае доказательства вины, подозреваемому грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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