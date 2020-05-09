В Луганской области полицейские задержали наркодилера
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. В пятницу в ходе отработки оперативной информации сотрудники Управления противодействия наркопреступности вместе со следователями Следственного управления задержали 25-летнего жителя Рубежного, который осуществлял сбыт амфетамина путем «закладок» и передачи данных об их местонахождении конечным потребителям с помощью мессенджера Telegram. Об этом сообщает УНН со ссылкой на областную полицию.
У задержанного изъят пакет с психотропным веществом амфетамин массой 500 граммов. Стоимость изъятого психотропного вещества по ценам "черного рынка" составляет около 500 000 гривен.
Данный факт внесен в ЕРДР по статье по ст. 307 УК Украины (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Мужчина задержан в порядке статьи 208 УПК Украины, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет.
Напомним, в Луганской области полицейские обнаружили тайник боевика.