На Луганщині поліцейські затримали наркодилера
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. У п'ятницю в ході відпрацювання оперативної інформації співробітники Управління протидії наркозлочинності разом зі слідчими Слідчого управління затримали 25-річного мешканця м. Рубіжне, який здійснював збут амфетаміну шляхом "закладок" та надсилання даних про їх місцезнаходження кінцевим споживачам за допомогою месенджера Telegram. Про це повідомляє УНН з посиланням на обласну поліцію.
У затриманого вилучено пакунок з психотропною речовиною амфетамін масою 500 грамів. Вартість вилученої психотропної речовини за цінами "чорного ринку" складає близько 500 000 гривень.
Даний факт внесено до ЄРДР за статтею за ст. 307 КК України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). Чоловіка затримано у порядку статті 208 КПК України, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.
Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років.
Нагадаємо, на Луганщині поліцейські виявили схованку бойовика.