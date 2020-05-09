На Луганщині поліцейські затримали наркодилера

У затриманого вилучено пакунок з психотропною речовиною амфетамін масою 500 грамів. Вартість вилученої психотропної речовини за цінами "чорного ринку" складає близько 500 000 гривень.

Даний факт внесено до ЄРДР за статтею за ст. 307 КК України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). Чоловіка затримано у порядку статті 208 КПК України, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років.

Нагадаємо, на Луганщині поліцейські виявили схованку бойовика.